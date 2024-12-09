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Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей года по версии NYT

Российского актера назвали одним из самых стильных наряду с мировыми знаменитостями
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн

Российский актер Марк Эйдельштейн, которого в сети прозвали «русским Тимоти Шаламе», попал в список самых стильных людей 2024 года по версии The New York Times (NYT). Материал опубликован на сайте издания.

Звезду «Аноры» назвали одним из самых стильных наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, рэпершей Charli XCX, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певией Арианой Гранде, подкастершей Алекс Купер, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.

Ранее американский и французский актер Тимоти Шаламе встретился с актером Эйдельштейном. Артист познакомился с иностранным коллегой в Нью-Йорке, США, на церемонии вручения премии Gotham Awards 2024.

Накануне стало известно, что Эйдельштейн получил роль в американском сериале «Мистер и миссис Смит».