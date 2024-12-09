Звезда «Не родись красивой» показала свою 18-летнюю дочь-балерину

«18 лет. Варюшка моя. Вот сижу в кафе, устроила себе праздничный завтрак, копаюсь в фото и не могу поверить… как? Как так быстро пролетело твое детство? Теперь ты взрослый человек! Ты такая умная и мудрая, что я учусь у тебя! Знай одно, мы всегда рядом. Не бойся ничего и иди к своей мечте. Люблю», — написала артистка.