Звезда «Не родись красивой» показала свою 18-летнюю дочь-балерину

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова показала свою дочь-балерину. Актриса поделилась в соцсетях редкими фото с Варварой в день ее рождения.
«18 лет. Варюшка моя. Вот сижу в кафе, устроила себе праздничный завтрак, копаюсь в фото и не могу поверить… как? Как так быстро пролетело твое детство? Теперь ты взрослый человек! Ты такая умная и мудрая, что я учусь у тебя! Знай одно, мы всегда рядом. Не бойся ничего и иди к своей мечте. Люблю», — написала артистка.
Старшая дочь знаменитости является студенткой Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, которая находится в Санкт-Петербурге. Она поступила туда в 2022 году и съехала из родительского дома в Москве. Звезда «Не родись красивой» рассказывала, что Варвара пошла по ее стопам — в 1998 году Ломоносова с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже знаменитость поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.
Ломоносова считает, что дочь превзошла ее талантом. Актриса гордится успехами Варвары, о которых периодически рассказывает поклонникам в соцсетях.
Артистка воспитывает троих детей с режиссером Павлом Сафоновым. Помимо Варвары, они растят 13-летнюю дочь Александру и 7-летнего сына Федора.
Ранее Ольга Ломоносова пожалела уехавших из России артистов.