Сталкеры преследуют бабушку и маленького сына звезды «Солтберна»

«Каждый день я работаю все усерднее, стараясь стать самым здоровым и сильным примером для своего мальчика. Я хочу предоставить ему возможность учиться, терпеть неудачи и расти. Я хочу, чтобы он мог смотреть на своего отца, полностью доверять мне и знать, что я поддержу его, несмотря ни на что. Помните, что ему придется прочитать все это о своем отце, когда он станет старше. Пожалуйста, будьте уважительны ко всем», — заключил он.