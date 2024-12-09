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Сталкеры преследуют бабушку и маленького сына звезды «Солтберна»

Актер Кеоган удалил соцсети из-за преследователей и неприятных комментариев
Барри Кеоган
Барри КеоганИсточник: Legion-Media.ru

Ирландский актер Барри Кеоган удалил свой аккаунт в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за «отвратительных комментариев» и сталкеров. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

По словам звезды «Солтберна» и «Дюнкерка», на это его подтолкнули хейтеры, обсуждающие его разрыв с певицей Сабриной Карпентер и отношения с маленьким сыном от экс-партнерши Элисон Сандро.

«Я больше не могу позволять этому отвлекать меня от семьи и работы. Сообщения, которые я получаю, не должен получать никто: это абсолютная ложь, ненависть, отвратительные комментарии о моей внешности, характере, о том, какой я родитель, и все остальные бесчеловечные вещи, которые можно представить», — написал он.

Хейтеры, продолжил он, преследуют его бабушку и стучатся к ней в дверь, караулят у дома, где живут Сандро с сыном, и запугивают семью.

«Каждый день я работаю все усерднее, стараясь стать самым здоровым и сильным примером для своего мальчика. Я хочу предоставить ему возможность учиться, терпеть неудачи и расти. Я хочу, чтобы он мог смотреть на своего отца, полностью доверять мне и знать, что я поддержу его, несмотря ни на что. Помните, что ему придется прочитать все это о своем отце, когда он станет старше. Пожалуйста, будьте уважительны ко всем», — заключил он.

Ранее Барри Кеоган ответил на обвинения в плохом воспитании сына