Юлия Снигирь показала фигуру в купальнике

В ноябре депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов, раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ему не понравилась выбранная лексика — по мнению Иванова, герои, живущие в XXI веке, не могут использовать слова вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха».