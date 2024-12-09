Юлия Снигирь показала фигуру в купальнике

Актриса Юлия Снигирь продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка выложила видео в соцсети.
41-летняя знаменитость показала бекстейдж со съемок сериала «Преступление и наказание», где сыграла богатую жену Аркадия Свидригайлова дворянку Марфу Петровну. В ролике актрису держали под водой в бассейне. Артистка предстала перед камерой в черном купальнике.
«Хейтеры и сериал “Преступление и наказание”», — подписала видео знаменитость.
В экранизации режиссера Владимира Мирзоева классический сюжет развивается в реалиях XXI века, Родион Раскольников (Иван Янковский) — студент, изнуренный безденежьем и придумавший план. Также в проекте сыграли Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Алена Михайлова, Борис Хвошнянский и другие.
В ноябре депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов, раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ему не понравилась выбранная лексика — по мнению Иванова, герои, живущие в XXI веке, не могут использовать слова вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха».
Ранее сообщалось, что Юлия Снигирь снялась в фильме Евгения Цыганова вместе с его дочерью.