66-летняя Шэрон Стоун снялась без макияжа

Голливудская актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа. Артистка поделилась фото в соцсети.
66-летнюю знаменитость засняли, когда она рисовала картину. Актриса была запечатлена без косметики и укладки. Она позировала в белой футболке, которую дополнила рыжей меховой жилеткой с изображением крыльев на спине и черными брюками.
Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.
Шэрон Стоун также занимается воспитанием троих приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.
На прошлой неделе появилась информация, что Шэрон Стоун уехала с ужина вместе с предполагаемым возлюбленным Кевином Костнером. Издание In Touch Weekly писало, что артистка публично флиртовала с актером на фоне слухов об их романе. По словам инсайдера, знаменитости провели весь вечер вместе, а затем на одном автомобиле уехали домой.