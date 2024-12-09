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66-летняя Шэрон Стоун снялась без макияжа

Актриса показала лицо без косметики в соцсети
66-летняя Шэрон Стоун снялась без макияжа
66-летняя Шэрон Стоун снялась без макияжаИсточник: Газета.Ру

Голливудская актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа. Артистка поделилась фото в соцсети.

66-летнюю знаменитость засняли, когда она рисовала картину. Актриса была запечатлена без косметики и укладки. Она позировала в белой футболке, которую дополнила рыжей меховой жилеткой с изображением крыльев на спине и черными брюками.

Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.

Шэрон Стоун также занимается воспитанием троих приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.

На прошлой неделе появилась информация, что Шэрон Стоун уехала с ужина вместе с предполагаемым возлюбленным Кевином Костнером. Издание In Touch Weekly писало, что артистка публично флиртовала с актером на фоне слухов об их романе. По словам инсайдера, знаменитости провели весь вечер вместе, а затем на одном автомобиле уехали домой.