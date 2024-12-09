Россиянин из Иванова снялся в боевике режиссера Гая Ричи

В 2024 году состоялась премьера боевика «Министерство неджентльменских дел», режиссером которого стал Гай Ричи. Житель Иванова Иван Баскаков исполнил небольшую роль в данном проекте, пишет издание Ivanovo News.
В настоящее время мужчина работает персональным тренером в одной из городских клиник. Ранее он проводил туристические экскурсии в разных странах.
В 2023 году, находясь в Турции, он увидел объявление о кастинге, в котором искали мужчин славянской внешности, и отправил свои фото по указанному адресу. Позже ивановцу позвонили с предложением пройти отбор.
«Когда я туда пришел, и правда встречал самого Гая Ричи и неоднократно пересекался с ним на площадке», — рассказал он в комментарии изданию.