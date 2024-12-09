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Россиянин из Иванова снялся в боевике режиссера Гая Ричи

В настоящее время мужчина работает персональным тренером в одной из городских клиник

В 2024 году состоялась премьера боевика «Министерство неджентльменских дел», режиссером которого стал Гай Ричи. Житель Иванова Иван Баскаков исполнил небольшую роль в данном проекте, пишет издание Ivanovo News.

В настоящее время мужчина работает персональным тренером в одной из городских клиник. Ранее он проводил туристические экскурсии в разных странах.

В 2023 году, находясь в Турции, он увидел объявление о кастинге, в котором искали мужчин славянской внешности, и отправил свои фото по указанному адресу. Позже ивановцу позвонили с предложением пройти отбор.

«Когда я туда пришел, и правда встречал самого Гая Ричи и неоднократно пересекался с ним на площадке», — рассказал он в комментарии изданию.