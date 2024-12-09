Сергей Светлаков чуть не подрался с Дмитрием Маликовым на съемках

Светлаков пояснил, что был вынужден носить шубу по сценарию проекта, а сами съемки фильма проходили летом. В одном из эпизодов приняли участие шесть человек, в том числе и Дмитрий Маликов. Они снимались в сцене, где специально сымитировали падающий снег.