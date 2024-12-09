Умер попавший в Книгу рекордов Гиннесса мексиканский актер Гонсало Корреа

Умер мексиканский актер театра и кино и театральный режиссер Гонсало Корреа, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как актер, игравший одного и того же персонажа более 50 лет. Об этом сообщает AS со ссылкой на друга и коллегу артиста.
Уточняется, что Корреа скончался в субботу, 7 декабря, вскоре после того, как отметил 90 лет. О причине смерти ничего не говорится.
Самой продолжительной ролью актер отметился в ситкоме «Доктор Кандидо Перес», который получил множество наград и номинаций. Дебют же Корреа состоялся в 1960-х годах — в криминальной драме «Жестокий возраст».