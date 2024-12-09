Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юра Борисов получил награду от американских кинокритиков

Актер стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: кадр из фильма «Анора»

Актер Юра Борисов одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Variety.

Кинокритики отметили работу артиста в фильме «Анора». Эту награду Борисов разделил с Кираном Калкином, который занял первое место в той же номинации за роль в драме «Настоящая боль».

Variety также предполагает, что у Борисова и Калкина увеличились шансы стать победителями премии «Оскар». С 2009 года Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса награждала пять актеров, которые впоследствии получили главную кинонаграду — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Кристофер Пламмер («Начинающие»), Джаред Лето («Далласский клуб покупателей») и другие.

В мае драмеди «Анора» удостоилась гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды... в Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

В начале сентября сообщалось, что Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на фестивале в Торонто. На опубликованном снимке Борисов стоит напротив улыбающейся ему Джоли, и, кажется, просит автограф.

Ранее Юра Борисов снялся для LA Times.