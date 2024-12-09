Юра Борисов получил награду от американских кинокритиков

Variety также предполагает, что у Борисова и Калкина увеличились шансы стать победителями премии «Оскар». С 2009 года Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса награждала пять актеров, которые впоследствии получили главную кинонаграду — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Кристофер Пламмер («Начинающие»), Джаред Лето («Далласский клуб покупателей») и другие.