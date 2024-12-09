«Дурак» стал лучшим фильмом РФ десятилетия по версии «Русского бестселлера»

Москва, 9 декабря. /ТАСС/. Фильм «Дурак» режиссера Юрия Быкова возглавил абсолютный топ российских фильмов, созданных за последние 10 лет, по версии киноканала «Русский бестселлер». На втором и третьем местах — кинокартины «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова и «Движение вверх» Антона Мегердичева, сообщили ТАСС в пресс-службе киноканала.
«В список лучших отечественных фильмов за последние 10 лет попали кинокартины разных жанров: комедия, мелодрама, фильм-катастрофа, спортивная и военная драмы, семейные сказки. Возглавила рейтинг самая известная драма режиссера Юрия Быкова “Дурак”, посвященная памяти Алексея Балабанова», — говорится в сообщении. Премьера фильма состоялась на международном фестивале в Локарно. В 2015 году на вручении премии «Ника» картина получила приз за лучший сценарий, а актриса Дарья Мороз — за лучшую женскую роль второго плана.
Второе место в рейтинге занимает мелодрама Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказывающая о разладе в семье врачей на фоне реформы медицинской системы. На третьем — спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева про реальную историю победы советской олимпийской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Фильм получил шесть премий «Золотой орел», в том числе за лучшую мужскую роль Владимиру Машкову, а также стал лидером проката 2017 года.
Лидеры рейтинга
Четвертое место у фильма-катастрофы Николая Лебедева «Экипаж». Несмотря на то, что многие считают эту картину ремейком знаменитого одноименного фильма Александра Митты, создатели несколько раз подчеркивали, что таковым он не является. Замыкает топ-5 комедия Клима Шипенко «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли. В год выхода фильм стал рекордсменом проката, заработав 3,2 млрд рублей. Картина долго оставалась самым кассовым российским фильмом, ее рекорд смог побить только «Чебурашка».
Шестое место в рейтинге занимает криминальная драма «Бык», ставшая полнометражным дебютом режиссера Бориса Акопова. Премьера картины состоялась на фестивале «Кинотавр», где она получила главный приз. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов. На седьмом месте самый кассовый фильм за всю историю российского кино — семейная картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». В прокате лента собрала 7 млрд рублей. По опросу ВЦИОМ она также была признана лучшим фильмом 2023 года. Еще один семейный фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» занимает восьмую строчку топа. В год выхода в прокате картина заняла третье место, собрав 1,7 млрд рублей. Девятое место у военно-биографического фильма «Битва за Севастополь», рассказывающего историю жизни легендарного снайпера Людмилы Павличенко, уничтожившей во время Великой Отечественной войны более 300 нацистов. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд удостоилась премии «Золотой орел» как лучшая актриса.
Замыкает топ-10 фильм «Время первых», рассказывающий о первом выходе человека в открытый космос. Главным консультантом картины стал космонавт Алексей Леонов, как раз и осуществивший этот выход. Его роль в фильме исполнил Евгений Миронов.
Отмечается, что для составления топа были проанализированы мнения критиков и обычных пользователей интернет-ресурсов «Кинопоиск», «Кино-театр.ру», Film.ru, IMDb. В исследовании также использовались данные статистики издания «Бюллетень кинопрокатчика» и редакционные рейтинги тематических изданий.