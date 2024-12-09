«Дурак» стал лучшим фильмом РФ десятилетия по версии «Русского бестселлера»

Шестое место в рейтинге занимает криминальная драма «Бык», ставшая полнометражным дебютом режиссера Бориса Акопова. Премьера картины состоялась на фестивале «Кинотавр», где она получила главный приз. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов. На седьмом месте самый кассовый фильм за всю историю российского кино — семейная картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». В прокате лента собрала 7 млрд рублей. По опросу ВЦИОМ она также была признана лучшим фильмом 2023 года. Еще один семейный фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» занимает восьмую строчку топа. В год выхода в прокате картина заняла третье место, собрав 1,7 млрд рублей. Девятое место у военно-биографического фильма «Битва за Севастополь», рассказывающего историю жизни легендарного снайпера Людмилы Павличенко, уничтожившей во время Великой Отечественной войны более 300 нацистов. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд удостоилась премии «Золотой орел» как лучшая актриса.