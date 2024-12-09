Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У актера Щербакова выявили редкое заболевание

Актер находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: PersonaStars

У народного артиста России Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время обследования органов брюшной полости у актера диагностировали пневматоз. Отмечается, что из-за этого у Щербакова есть риск кровотечений и тяжелых осложнений.

«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева.

В начале декабря актера доставили в больницу с переломом лицевой кости, черепа и сотрясением головного мозга. Его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

Ранее близкие рассказали о состоянии и диагнозе Бориса Щербакова.