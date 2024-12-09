У трех звезд сериала «Кухня» нашли долги в полмиллиона

Сразу у трех актрис сериала «Кухня» обнаружили задолженности по налогам, коммунальным услугам, а также штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, у народной артистки России Елены Ксенофонтовой нашли долг в размере 278 тыс. рублей. Еще почти 24 тыс. рублей актриса должна выплатить госпошлины, пеней и прочих расходов.
Причиной стало то, что артистка не выплачивала ТСЖ «Столица» коммунальные услуги с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2024-го. Сейчас коммунальщики подали в суд на актрису.
Также, добавляет Mash, Ксенофонтова оказалась в должниках перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ее долг составляет 113 тыс. рублей.
Еще одна звезда сериала «Кухня», заслуженная артистка России Марина Могилевская, задолжала ФНС 77 тыс. рублей и 500 рублей за нарушение ПДД.
У сыгравшей официантку Сашу украинской актрисы Екатерины Кузнецовой также нашли долг по налогам в размере 50 тыс. рублей. Знаменитость уехала из России после начала СВО. Сейчас она живет в Испании, занимается инвестициями в бизнес.
Ранее стало известно, что звезда «Кухни» улетел с семьей из России.