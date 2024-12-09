У трех звезд сериала «Кухня» нашли долги в полмиллиона

У сыгравшей официантку Сашу украинской актрисы Екатерины Кузнецовой также нашли долг по налогам в размере 50 тыс. рублей. Знаменитость уехала из России после начала СВО. Сейчас она живет в Испании, занимается инвестициями в бизнес.