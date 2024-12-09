Цыганов вспомнил кумиров молодости

Евгений Цыганов рассказал в интервью Кино Mail, в кого из мира кино он был влюблен в юности. По словам артиста, в 20 лет, когда он практически заканчивал институт, ему нравился «стандартный набор артистов».
«Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Олег Янковский, Андрей Миронов, Олег Даль, Евгений Евстигнеев. Сколько прекрасных артистов — Клаус Мария Брандауэр, Клаус Кински, Питер Фальк. Много прекрасных выдающихся артистов за эти сто лет, как существует кино», — отметил звезда фильма «Мастер и Маргарита».
Он также рассказал, что его первое большое знакомство с кино случилось в детстве. Тогда Цыганов впервые увидел фильм на большом экране — это была картина «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, на который его сводили родители.
Евгений Цыганов — известный российский актер, знакомый зрителям по таким проектам, как «Питер FM», «Оттепель», «Нежность», «Первый номер» и другим.