Никита Кологривый раскрыл, сколько получил за съемки в «Слове пацана»

Также, поделился актер, у него нет недвижимости и автомобиля в собственности. Он снимает трехкомнатную квартиру в Москве в диапазоне от 150 до 300 тыс. рублей и арендует автомобиль с личным водителем более чем за 150 тыс. рублей.