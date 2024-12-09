Фильм «Приключения Паддингтона 3» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

Москва, 9 декабря. /ТАСС/. Комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 144,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 5 по 8 декабря.
Фильм продолжает рассказывать о приключениях медвежонка Паддингтона. На этот раз он вместе с семейством Браунов отправился на свою родину, к тетушке Люси — в Перу. На месте оказывается, что она уехала в неожиданное для всех путешествие. Теперь никто не может ее найти. Паддингтон решает во что бы то ни стало найти Люси. Он отправляется вместе со всем семейством в путешествие по Амазонке. Главные роли исполнили Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль и Джули Уолтерс.
Вторую строчку в рейтинге заняла российская новогодняя комедия «Звезды в Сибири», собрав 72,5 млн рублей за прошедшие выходные. Звезды российского шоу-бизнеса приезжают в Сибирь на корпоратив по приглашению крупной компании. По стечению обстоятельств артисты оказываются в маленькой деревне, где их встречает глава местного сельсовета. Впереди звезд ждет много испытаний, от отсутствия социальных сетей до приворотного зелья в доме сибирской знахарки. Эпизодические роли в фильме исполнили Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова.
Мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» собрал 48,4 млн рублей и занял третье место в рейтинге кассовых сборов за выходные. По сюжету Маша, ее сестра Даша и Медведь отправляются в Парк чудес. Там Маша знакомится с семьей клоунов и помогает одному из них поверить в себя и воплотить давнюю мечту в жизнь, доказав, что доброе сердце и поддержка могут творить чудеса. Героев в мультфильме озвучили Юлия Зуникова, Валерия Шевченко, Борис Кутневич, Прохор Чеховской, Тимофей Смирнов и Денис Некрасов.
Мультфильм «Моана 2», просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 139,3 млн рублей. По сюжету, получив вызов от предков-искателей, главные герои Моана и Мауи отправляются в далекие и опасные воды Океании. Персонажей озвучили Дуэйн Джонсон, Аулии Кравальо, Алан Тьюдик, Рэйчел Хаус, Николь Шерзингер и другие.