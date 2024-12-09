Фильм «Приключения Паддингтона 3» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

Фильм продолжает рассказывать о приключениях медвежонка Паддингтона. На этот раз он вместе с семейством Браунов отправился на свою родину, к тетушке Люси — в Перу. На месте оказывается, что она уехала в неожиданное для всех путешествие. Теперь никто не может ее найти. Паддингтон решает во что бы то ни стало найти Люси. Он отправляется вместе со всем семейством в путешествие по Амазонке. Главные роли исполнили Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль и Джули Уолтерс.