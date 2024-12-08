69-летняя Крис Дженнер повторила культовый образ из «Дьявол носит Prada»

В мае Крис Дженнер рассказала, что у нее обнаружили опухоль. Она поделилась новостью в трейлере пятого сезона шоу «Семейство Кардашьян». 68-летняя Крис Дженнер сообщает своим дочерям Кайли и Кендалл, что во время медицинского обследования у нее нашли «кисту и небольшую опухоль». Кайли Дженнер эмоционально отреагировала на новость о проблемах со здоровьем матери. Модель начала плакать, а Кендалл принялась ее утешать.