Анна Ковальчук посоветовала артистам пересматривать «Семнадцать мгновений весны»

«Готовясь к “Тайнам следствия”, я тоже пересмотрела очень много сериалов и фильмов. Особое значение имел телефильм “Семнадцать мгновений весны”. Я даже сейчас своим ученикам советую учиться техникам по этой картине у Вячеслава Тихонова, тому, как он даже молчать может выразительно», — рассказала она.