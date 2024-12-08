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Анна Ковальчук посоветовала артистам пересматривать «Семнадцать мгновений весны»

Актриса отметила, что пересматривала этот художественный телефильм при подготовке к роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия»
Анна Ковальчук на съемках 24-го сезона сериала «Тайны следствия»
Анна Ковальчук на съемках 24-го сезона сериала «Тайны следствия»

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Актриса Анна Ковальчук в интервью ТАСС рассказала, что в процессе подготовки к роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия» она пересматривала художественный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Сейчас Ковальчук рекомендует его смотреть всем молодым актерам.

«Готовясь к “Тайнам следствия”, я тоже пересмотрела очень много сериалов и фильмов. Особое значение имел телефильм “Семнадцать мгновений весны”. Я даже сейчас своим ученикам советую учиться техникам по этой картине у Вячеслава Тихонова, тому, как он даже молчать может выразительно», — рассказала она.

По словам Ковальчук, для своей героини она также переняла некоторые приемы. «Теперь использую их в общении с “преступниками”, чтобы также держать зрителя в напряжении», — добавила она.

9 декабря в 21:30 на телеканале «Россия» стартует премьера 24-го сезона сериала «Тайны следствия». Помимо Ковальчук, роли в проекте исполняют Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер — Максим Демченко.

Вячеслав Тихонов (1928−2009) сыграл разведчика Максима Исаева в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова в 1973 году. Штирлиц стал одним из наиболее узнаваемых героев отечественного кинематографа.