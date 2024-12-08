Цыганов о том, почему стоит смотреть новый сериал с ним: «Немножечко подумать о себе»

«Есть журнал, для которого ищут главного героя обложки. Мой персонаж этим занимается как главный редактор. И в процессе вроде бы как возникают разные темы и вопросы: что есть порядочно, а что нет, что есть цинично, честно, лживо. Мне кажется, что любую историю имеет смысл рассматривать с этой точки зрения, чтобы у зрителя была возможность немножечко подумать о себе», — объяснил актер.