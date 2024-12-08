Цыганов о том, почему стоит смотреть новый сериал с ним: «Немножечко подумать о себе»

Евгений Цыганов в интервью для Кино Mail рассказал о новом сериале «Первый номер» со своим участием, а также о том, почему зрителям стоит его посмотреть. По словам актера, здесь есть «небольшая попытка рефлексии относительно времени и героя».
«Есть журнал, для которого ищут главного героя обложки. Мой персонаж этим занимается как главный редактор. И в процессе вроде бы как возникают разные темы и вопросы: что есть порядочно, а что нет, что есть цинично, честно, лживо. Мне кажется, что любую историю имеет смысл рассматривать с этой точки зрения, чтобы у зрителя была возможность немножечко подумать о себе», — объяснил актер.
В сериале «Первый номер» Евгений Цыганов сыграл писателя Константина Иноземцева, создавшего один из главных бестселлеров нулевых. Герой привык жить на широкую ногу, несмотря на многочисленные долги. У Иноземцева появляется шанс исправить свое финансовое положение, перезапустив некогда популярный глянцевый журнал. Герою приходится погрузиться в чуждый ему мир бесконечных редакционных планерок и найти общий язык с коллегами. Ведь после первой встречи они негативно настроены и отказываются работать с ним.
Ранее Евгений Цыганов вместе с дочерью Полиной Цыгановой провели церемонию открытия кинофестиваля «Зимний».