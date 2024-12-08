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Кристина Асмус рассказала об операции после травмы на сцене

Артистка получила травму во время спектакля
Кристина Асмус
Кристина АсмусИсточник: Газета.Ру

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сделали повторную операцию на колено.

У Асмус произошел разрыв передней крестообразной связки колена. «Вернее того, что было вместо нее, так как 9 лет назад я уже рвала эту связку и мне из сухожилия соорудили новую», — отметила артистка.

Артистка получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она объяснила, что делала прыжки и различные хореографические движения на каблуках, хотя сцена была мокрой. В итоге знаменитость упала. По словам актрисы, она решила не останавливать спектакль и доиграла еще около двух часов «в полубреду и на адреналине».

Асмус отметила, что повторная операция на колене была гораздо сложнее и «гаже».

Кристина Асмус
Кристина АсмусИсточник: Соцсети

В сентябре 2023 года Асмус сломала ногу во время съемок в Выборге. По словам актрисы, несмотря на полученную травму, она продолжила съемки и только после этого поехала в больницу. Артистка не отменяла спектакли, несмотря на перелом.

Кристина Асмус получила известность после роли Вари Черноус в сериале «Интерны». В 2013-м она покинула проект. В сентябре 2024 года артистка сообщила, что впервые за 11 лет сыграет врача.