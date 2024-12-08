Кристен Стюарт вышла в свет в микрошортах

Весной Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актрису подловили, когда она направлялась на съемки шоу Стивена Колберта. Звезда «Сумерек» появилась на публике в черном откровенном топе с бахромой, юбке-макси с вырезом сзади, капроновых гольфах и туфлях на каблуках.