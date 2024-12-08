Кристен Стюарт вышла в свет в микрошортах

Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт появилась на публике в микрошортах. Фото опубликованы на сайте Just Jared.
34-летняя Стюарт была замечена на светском мероприятии 7 декабря в Санта-Монике. Актриса была одета в белый топ, серый трикотажный кардиган и микрошорты в тон. Артистка дополнила образ черными капроновыми колготками, белыми носками, босоножками на платформе, цепью и солнцезащитными очками.
Знаменитость позировала вместе с режиссером Пабло Ларраином («Мария»).
Весной Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актрису подловили, когда она направлялась на съемки шоу Стивена Колберта. Звезда «Сумерек» появилась на публике в черном откровенном топе с бахромой, юбке-макси с вырезом сзади, капроновых гольфах и туфлях на каблуках.
Позже Кристен Стюарт вышла на улицу в провокационном образе. Актриса появилась на публике в телесном бюстгальтере, расстегнутой рубашке бежевого цвета, трикотажных трусах, капроновых колготках и бордовых лаковых туфлях на каблуках.