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Кристен Стюарт вышла в свет в микрошортах

Звезду «Сумерек» подловили фотографы
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт появилась на публике в микрошортах. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

34-летняя Стюарт была замечена на светском мероприятии 7 декабря в Санта-Монике. Актриса была одета в белый топ, серый трикотажный кардиган и микрошорты в тон. Артистка дополнила образ черными капроновыми колготками, белыми носками, босоножками на платформе, цепью и солнцезащитными очками.

Знаменитость позировала вместе с режиссером Пабло Ларраином («Мария»).

Весной Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актрису подловили, когда она направлялась на съемки шоу Стивена Колберта. Звезда «Сумерек» появилась на публике в черном откровенном топе с бахромой, юбке-макси с вырезом сзади, капроновых гольфах и туфлях на каблуках. 

Позже Кристен Стюарт вышла на улицу в провокационном образе. Актриса появилась на публике в телесном бюстгальтере, расстегнутой рубашке бежевого цвета, трикотажных трусах, капроновых колготках и бордовых лаковых туфлях на каблуках.