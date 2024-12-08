Путин наградил Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980 году и был принят в Театр им. Евгения Вахтангова. Среди его ролей в этом театре в разные годы — Дмитрий Шостакович («Уроки мастера»), граф Илья Ростов («Война и мир»).