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Путин наградил Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Артист удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России Сергея Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, артист удостоен ордена с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980 году и был принят в Театр им. Евгения Вахтангова. Среди его ролей в этом театре в разные годы — Дмитрий Шостакович («Уроки мастера»), граф Илья Ростов («Война и мир»).

В кино актер снялся, в частности, в фильмах «Патриотическая комедия», «Макаров», «Русский бунт», «Брат-2», «72 метра», «Мне не больно», «Ликвидация», «12», «Живи и помни», «Поп», «Дело гастронома No 1», «Петр Первый», «Жизнь и судьба», «Бесы», «Тихий Дон», «Годунов», «Ненастье», «Праведник».