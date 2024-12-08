90-летняя Фрейндлих не исключила, что может вернуться в кино

Фрейндлих дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Она наиболее известна по ролям Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».