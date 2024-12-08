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Скарлетт Йоханссон впервые за долгое время вышла в свет вместе с мужем

Голливудская актриса для светского выхода выбрала элегантный наряд
Скарлетт Йоханссон и ее муж
Скарлетт Йоханссон и ее мужИсточник: Legion-Media

Скарлетт Йоханссон посетила ежегодный гала-концерт Музея искусств. Мероприятие прошло в Музее естественной истории в Нью-Йорке. 40-летняя актриса появилась на праздничном концерте вместе с мужем Колином Жостом.

Для светского выхода звезда выбрала длинное черное платье с пышной юбкой и v-образным вырезом в зоне декольте. Элегантный наряд подчеркнул стройную фигуру кинодивы. Она также надела черные туфли-лодочки на шпильках. Актриса дополнила образ массивными серьгами и жемчужным колье от Sabyasachi.

Йоханссон собрала волосы в высокий гладкий пучок и сделала нежный макияж. Ее супруг надел классический черный костюм, белую рубашку и бабочку.

Напомним, Скарлетт Йоханссон начала встречаться с актером и комиком Колином Жостом в 2017 году. Спустя три года она вышла за него замуж. Еще через год у пары родился сын Космос. Также актриса воспитывает десятилетнюю дочь Роуз от брака с французским бизнесменом Роменом Дориаком.

Ранее Скарлетт Йоханссон в одном из последних интервью дала редкий комментарий о супруге.