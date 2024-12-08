Скарлетт Йоханссон впервые за долгое время вышла в свет вместе с мужем

Напомним, Скарлетт Йоханссон начала встречаться с актером и комиком Колином Жостом в 2017 году. Спустя три года она вышла за него замуж. Еще через год у пары родился сын Космос. Также актриса воспитывает десятилетнюю дочь Роуз от брака с французским бизнесменом Роменом Дориаком.