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Близкие рассказали о состоянии и диагнозе Бориса Щербакова

В Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева подтвердили информацию о госпитализации артиста
Борис Щербаков
Борис Щербаков

В Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева подтвердили информацию о госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова. Об этом пишет ТАСС.

«Пациент находится в нашей больнице», — сказал сотрудник медучреждения, не уточнив информацию о состоянии артиста.

В свою очередь, близкие актера уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягкий тканей. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавил источник.

Известно, что вечером 4 декабря 74-летний Щербаков упал и сильно ударился головой.

Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

«Повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро», — сказал Щербаков-младший.