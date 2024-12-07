Омский бренд «Русский мир» проиграл суд из-за футболок с «Братом 2»

Интернет-магазин «Русский мир» продает одежду с изображением православных святых, исторических личностей и персонажей из популярных российских фильмов. СТВ подала в суд из-за футболок, на которых был изображен Сергей Бодров-мл. в роли Багрова. Авторы картины настаивали, что на одежде изображен не актер, а главный герой их фильма. Владельцы ООО настаивали на том, что это Бодров.