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Омский бренд «Русский мир» проиграл суд из-за футболок с «Братом 2»

Кинокомпания СТВ отсудила 134 тысячи рублей за использование образа Данилы Багрова
Омский бренд "Русский мир" проиграл суд из-за футболок с "Братом 2"
Омский бренд "Русский мир" проиграл суд из-за футболок с "Братом 2"Источник: Газета.Ру

Кинокомпания СТВ отсудила 134 тысячи рублей у омского бренда «Русский мир» за использование образа Данилы Багрова из фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Интернет-магазин «Русский мир» продает одежду с изображением православных святых, исторических личностей и персонажей из популярных российских фильмов. СТВ подала в суд из-за футболок, на которых был изображен Сергей Бодров-мл. в роли Багрова. Авторы картины настаивали, что на одежде изображен не актер, а главный герой их фильма. Владельцы ООО настаивали на том, что это Бодров.

Суд счел доводы СТВ убедительными, и «Русский мир» проиграл дело. Теперь бренд должен выплатить 133 тысячи рублей компенсации за нарушение авторского права. После ООО планирует получить разрешение у кинокомпании на печать футболок с изображением Бодрова.

Накануне Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) предложила законодательно закрепить практику, при которой созданный ИИ контент не подлежит монетизации и не охраняется как объект авторских или смежных прав.