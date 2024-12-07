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Сын Анджелины Джоли выбрал неожиданную профессию

23-летний Мэддокс научился пилотированию
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и сыном Мэддоксом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и сыном МэддоксомИсточник: Alloverpress

Анджелина Джоли на ток-шоу Джимми Фэллона рассказала, что ее приемный 23-летний сын Мэддокс выбрал неожиданную профессию. Ее цитирует Page Six.

Актриса напомнила, что является лицензированным пилотом, отметив, что сын тоже заинтересовался этим. 

«Мэддокс тоже готовится стать пилотом, он уже пилот», — сказала Джоли.

49-летняя Джоли уже рассказывала, что именно Мэддокс в 2004 году вдохновил ее научиться управлять самолетом.

«Каждый раз, когда Мэд видит самолет, он в восторге. Если я смогу управлять самолетом к тому времени, когда ему исполнится 4 года, я буду для него как Супермен», — говорила она тогда.