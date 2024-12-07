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Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

Актриса заявила, что, зная цену славе, она никогда не пожелала бы пройти через это своим детям
Кира Найтли
Кира НайтлиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Кира Найтли рассказала о том, что ранняя популярность из-за «Пиратов Карибского моря» и «Реальной любви» плохо сказалась на ней. Этим она поделилась в интервью The Los Angeles Times.

39-летняя артистка, недавно снявшаяся в новом проекте, назвала «жестоким» то, как у нее буквально отняли частную жизнь в подростковом возрасте.

«Это очень жестоко, когда тебя лишают частной жизни, когда ты еще растешь, тебя подвергают такому пристальному вниманию. Я больше никогда не буду так же популярна, но это подготовило меня к жизни. Дорого ли стоил этот урок? Да», — заявила Найтли.

Звезда также отметила, что, зная цену славе, она никогда не пожелала бы пройти через это своим детям и рада, что их совершенно не интересуют популярность и шоу-бизнес.

Ранее стало известно, что Кира Найтли больше не хочет принимать участие в крупных кинофраншизах, подобных «Пиратам Карибского моря».