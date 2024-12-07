Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

«Это очень жестоко, когда тебя лишают частной жизни, когда ты еще растешь, тебя подвергают такому пристальному вниманию. Я больше никогда не буду так же популярна, но это подготовило меня к жизни. Дорого ли стоил этот урок? Да», — заявила Найтли.