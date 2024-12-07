Марк Эйдельштейн получил роль в «Мистере и миссис Смит»

Сериал «Мистер и миссис Смит» снят по мотивам одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В первом сезоне Гловер и Эрскин получили работу в шпионской организации и должны были претворяться парой. При выполнении задания между ними возникли настоящие чувства.