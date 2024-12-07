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Гоша Куценко вывел в свет дочерей от фотомодели

Актер приехал на презентацию фильма «Совсем ошалели» вместе с 10-летней Евгенией и 7-летней Светланой
Гоша Куценко с дочерьми
Гоша Куценко с дочерьми

Заслуженный артист России Гоша Куценко вывел в свет дочерей от фотомодели Ирины Скриниченко. Актер приехал на презентацию фильма «Совсем ошалели» вместе с 10-летней Евгенией и 7-летней Светланой. Девочки поднялись на сцену с отцом перед просмотром комедии.

Вместе с Куценко фильм представлял Леонид Агутин, две песни которого звучат в картине. Он и поделился снимком с актером и его дочерьми в соцсетях.

У артиста также есть дочь от коллеги Марии Порошиной. Полина Куценко еще в подростковом возрасте решила пойти по стопам родителей, а в 2017 году окончила театральный институт имени Бориса Щукина. На вручении диплома присутствовали мать и отец актрисы, которые сохранили хорошие отношения после расставания.

Куценко неоднократно подчеркивал в интервью, что с большим уважением и любовью относится к Марии, и Порошина отвечает ему тем же. Артисты периодически встречаются и общаются друг с другом. По словам Гоши, нынешняя жена не ревнует его к экс-возлюбленной, поскольку в этом нет никакого смысла.