Заслуженный артист России Гоша Куценко вывел в свет дочерей от фотомодели Ирины Скриниченко. Актер приехал на презентацию фильма «Совсем ошалели» вместе с 10-летней Евгенией и 7-летней Светланой. Девочки поднялись на сцену с отцом перед просмотром комедии.
Вместе с Куценко фильм представлял Леонид Агутин, две песни которого звучат в картине. Он и поделился снимком с актером и его дочерьми в соцсетях.
У артиста также есть дочь от коллеги Марии Порошиной. Полина Куценко еще в подростковом возрасте решила пойти по стопам родителей, а в 2017 году окончила театральный институт имени Бориса Щукина. На вручении диплома присутствовали мать и отец актрисы, которые сохранили хорошие отношения после расставания.
Куценко неоднократно подчеркивал в интервью, что с большим уважением и любовью относится к Марии, и Порошина отвечает ему тем же. Артисты периодически встречаются и общаются друг с другом. По словам Гоши, нынешняя жена не ревнует его к экс-возлюбленной, поскольку в этом нет никакого смысла.