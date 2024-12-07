Гоша Куценко вывел в свет дочерей от фотомодели

Куценко неоднократно подчеркивал в интервью, что с большим уважением и любовью относится к Марии, и Порошина отвечает ему тем же. Артисты периодически встречаются и общаются друг с другом. По словам Гоши, нынешняя жена не ревнует его к экс-возлюбленной, поскольку в этом нет никакого смысла.