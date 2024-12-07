Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса

Недавно 69-летний Уиллис провел День благодарения в компании близких: дочери поздравили актера с праздником и опубликовали общее фото. Известно, что в прошлом году состояние актера «прогрессировало» в сторону ухудшения, ему был поставлен диагноз лобно-височной деменции (ЛВД).