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Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса

По словам актрисы, ее экс-супруг находится в довольно стабильном состоянии
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Бывшая супруга звезды боевиков Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур раскрыла подробности состояния здоровья тяжелобольного артиста. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

По словам 62-летней знаменитости, Уиллис обрел стабильность после периода стремительного развития заболевания — звезда «Крепкого орешка» страдает от тяжелой деменции.

«Учитывая обстоятельства, сейчас Брюс находится в довольно стабильном состоянии. Конечно, проходить через такое очень трудно», — отметила актриса.

Недавно 69-летний Уиллис провел День благодарения в компании близких: дочери поздравили актера с праздником и опубликовали общее фото. Известно, что в прошлом году состояние актера «прогрессировало» в сторону ухудшения, ему был поставлен диагноз лобно-височной деменции (ЛВД).

Ранее стало известно, что еще до обнаружения тяжелого заболевания Уиллис мог сыграть в серии фильмов о Джоне Уике главную роль.