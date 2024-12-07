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Стало известно о многомиллионном наследстве дочери Тома Круза

Сури Круз получила доступ к трастовому фонду отца
Сури Круз
Сури КрузИсточник: Legion-Media.ru

Сури Круз, единственная биологическая дочь Тома Круза, получила от него многомиллионное наследство. После того как девушке исполнилось 18 лет, она получила доступ к трастовому фонду, который создал ее знаменитый отец.

«Она смогла получить к деньгам доступ, когда ей исполнилось 18 лет в апреле. Остальные деньги она получит, как только ей исполнится 30. Трастовый фонд был сформирован таким образом, чтобы она не получила все деньги сразу», — сообщает издание Daily Mail.

Точная сумма, которой теперь распоряжается Сури Круз, не называется. Известно лишь, что ее мать, актриса Кэти Холмс, тоже создала аналогичный фонд. Источник сообщает, что звезда заботится о финансах и хочет, чтобы у ее наследницы была достойная и обеспеченная жизнь.

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс начали встречаться в 2005 году. Спустя год пара сыграла свадьбу, и в том же году у них родилась дочь Сури.

В 2012 году актриса подала на развод и потребовала полной опеки над дочерью. Несмотря на то, что звезде франшизы «Миссия: невыполнима» разрешили видеться с дочерью, все эти годы он практически не общался с ней. Сама Сури, по слухам, тоже не планирует налаживать отношения с отцом.