Стало известно о многомиллионном наследстве дочери Тома Круза

В 2012 году актриса подала на развод и потребовала полной опеки над дочерью. Несмотря на то, что звезде франшизы «Миссия: невыполнима» разрешили видеться с дочерью, все эти годы он практически не общался с ней. Сама Сури, по слухам, тоже не планирует налаживать отношения с отцом.