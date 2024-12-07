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Николь Кидман вышла в свет с 13-летней дочерью

Актриса посетила премию «Женщины в индустрии развлечений»
Николь Кидман и ее дочь Фейт
Николь Кидман и ее дочь ФейтИсточник: Stefanie Keenan / Contributor / The Hollywood Reporter / The Hollywood Reporter

Николь Кидман пришла на премию «Женщины в индустрии развлечений», организованную журналом The Hollywood Reporter. Мероприятие состоялось в отеле Beverly Hills.

На светскую вечеринку 57-летняя актриса приехала вместе со своей 13-летней дочерью Фейт Маргарет. Звезда фильма «Плохая девочка» выбрала элегантный наряд: черное длинное платье-футляр с отделкой из голубых рюш.

Актриса уложила длинные волосы и сделала нежный макияж. Ее наследница надела белый твидовый костюм, состоящий из жакета и мини-юбки. Девушка распустила волосы и нанесла нюдовый макияж.

Напомним, в 2006 году Николь Кидман вышла замуж за музыканта Кита Урбана. Пара также воспитывает 16-летнюю дочь Сандэй Роуз.

Первым мужем актрисы был ее коллега Том Круз. С ним она прожила в браке 11 лет. Звезды взяли из детского дома девочку Изабеллу и сына Коннора. Недавно появились новости, что Кидман после долгой ссоры помирилась с приемными детьми.