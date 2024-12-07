Николь Кидман вышла в свет с 13-летней дочерью

Первым мужем актрисы был ее коллега Том Круз. С ним она прожила в браке 11 лет. Звезды взяли из детского дома девочку Изабеллу и сына Коннора. Недавно появились новости, что Кидман после долгой ссоры помирилась с приемными детьми.