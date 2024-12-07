Николь Кидман вышла в свет с 13-летней дочерью

Николь Кидман пришла на премию «Женщины в индустрии развлечений», организованную журналом The Hollywood Reporter. Мероприятие состоялось в отеле Beverly Hills.
На светскую вечеринку 57-летняя актриса приехала вместе со своей 13-летней дочерью Фейт Маргарет. Звезда фильма «Плохая девочка» выбрала элегантный наряд: черное длинное платье-футляр с отделкой из голубых рюш.
Актриса уложила длинные волосы и сделала нежный макияж. Ее наследница надела белый твидовый костюм, состоящий из жакета и мини-юбки. Девушка распустила волосы и нанесла нюдовый макияж.
Напомним, в 2006 году Николь Кидман вышла замуж за музыканта Кита Урбана. Пара также воспитывает 16-летнюю дочь Сандэй Роуз.
Первым мужем актрисы был ее коллега Том Круз. С ним она прожила в браке 11 лет. Звезды взяли из детского дома девочку Изабеллу и сына Коннора. Недавно появились новости, что Кидман после долгой ссоры помирилась с приемными детьми.
Ранее Николь Кидман раскритиковали за наряд на кинопремии.