Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью

Актер Роберт Паттинсон заявил изданию The New York Times, что на протяжении многих лет рассказывал в интервью приукрашенные или лживые истории.
По словам Паттинсона, ему становилось скучно от бесед с журналистами, и он хотел просто повеселиться.
Звезда вампирской саги «Сумерки» признался, что выдумал историю о трагедии с клоуном в интервью 2011 года. Актер заявлял тогда, что будучи ребенком стал очевидцем кончины клоуна от взрыва.
«Единственное, о чем меня спрашивали на интервью — о том, как стать знаменитым», — заявил артист. Поэтому он просто говорил что-то на автомате, забывая обо всем.
8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и актриса Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка. Они состоят в отношениях с 2018 года, а в ноябре 2024 года у пары родился ребенок.