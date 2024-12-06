Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью

Звезда «Сумерек» заявил, что на протяжении многих лет выдумывал факты о себе в беседах с журналистами
Роберт Паттинсон
Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Паттинсон заявил изданию The New York Times, что на протяжении многих лет рассказывал в интервью приукрашенные или лживые истории.

По словам Паттинсона, ему становилось скучно от бесед с журналистами, и он хотел просто повеселиться.

Звезда вампирской саги «Сумерки» признался, что выдумал историю о трагедии с клоуном в интервью 2011 года. Актер заявлял тогда, что будучи ребенком стал очевидцем кончины клоуна от взрыва.

«Единственное, о чем меня спрашивали на интервью — о том, как стать знаменитым», — заявил артист. Поэтому он просто говорил что-то на автомате, забывая обо всем.

8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и актриса Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка. Они состоят в отношениях с 2018 года, а в ноябре 2024 года у пары родился ребенок.