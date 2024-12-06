Анджелина Джоли пошутила о карьере в похоронном бюро

«Я помню, как подумала, что все должно было быть не так. И поскольку я не боюсь смерти и мне комфортно с ней, я подумала: “Это был бы отличный карьерный путь для меня… Я могла бы сделать лучше. Могла бы что-то здесь исправить”», — пояснила Анджелина Джоли.