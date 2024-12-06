Анджелина Джоли пошутила о карьере в похоронном бюро

Анджелина Джоли впервые за много лет стала гостьей программы «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Ведущий признался, что считает звезду фильма «Мария» невероятной актрисой.
Он также поинтересовался профессиями, которые Джоли могла выбрать, если бы не решила связать свою жизнь с кинематографом. Фэллон напомнил, что ранее ходили слухи, будто бы звезда училась на гробовщика.
Джоли ответила, что на самом деле планировала открыть бюро ритуальных услуг после смерти дедушки, так как была недовольна тем, как прошла церемония прощания с ним.
«Я помню, как подумала, что все должно было быть не так. И поскольку я не боюсь смерти и мне комфортно с ней, я подумала: “Это был бы отличный карьерный путь для меня… Я могла бы сделать лучше. Могла бы что-то здесь исправить”», — пояснила Анджелина Джоли.
Фэллон с иронией заметил, что нужно побольше таких людей. Актриса, в свою очередь, пошутила, что теперь это ее запасная профессия.
Анджелина Джоли впервые рассказала о желании руководить похоронным бюро в 2011 году. Тогда она также вспомнила об уходе из жизни своего дедушки и призналась, что была расстроена из-за его похорон и того, как ее семья переживала смерть близкого человека.