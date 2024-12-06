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Похудевшая на 45 килограммов 76-летняя актриса Кэти Бейтс вышла в свет

Знаменитая актриса удивила своим преображением

Американская актриса и режиссер Кэти Бейтс вышла в свет после похудения. Материал приводит Daily Mail.

Кэти Бейтс
Кэти БейтсИсточник: Legion-Media.ru

76-летняя звезда посетила мероприятие Women in Entertainment журнала The Hollywood Reporter в Беверли-Хиллз. Она предстала перед камерами в наряде, который включал в себя черную кожаную куртку на молнии и классические брюки в тон. Также знаменитость надела белую рубашку и галстук и дополнила образ ярко-розовой сумкой.

Известно, что ранее артистке удалось похудеть на 45 килограммов. По словам Бейтс, в этом ей помогла коррекция питания и образа жизни, а также прием препарата «Оземпик» (он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру»).

Ранее 72-летняя Шэрон Осборн получила необратимые последствия приема «Оземпика».