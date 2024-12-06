15-летняя Анна Пересильд вышла в свет в мини-платье с открытой спиной

Анна Пересильд появилась на презентации первого сольного музыкального альбома своего коллеги Леона Кемстач. Звезда сериала «Слово пацана» представил пластинку «Дневник любви», в которую вошли 12 композиций.
Для светского выхода старшая наследница Юлии Пересильд выбрала черное мини-платье с пайетками и отрытой спиной. 15-летняя актриса также надела черные ботфорты с острыми мысами на невысоких каблуках. Пересильд распустила волосы, уложив их крупными локонами, и сделала нежный макияж.
«Когда Леон записал свой первый кавер на песню “Как быть”, мы сразу поняли, что его будущее связано с музыкой. А что касается альбома, то у него очень красивое название, которое передает особый вайб подросткового периода, — это словно личный дневник любви, а такие вещи невероятно важны в юности», — отметила актриса.
Напомним, Анна Пересильд и Леон Кемстач познакомились на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Актриса сыграла в проекте школьницу Айгуль, а ее коллега — героя по кличке Пальто.