15-летняя Анна Пересильд вышла в свет в мини-платье с открытой спиной

«Когда Леон записал свой первый кавер на песню “Как быть”, мы сразу поняли, что его будущее связано с музыкой. А что касается альбома, то у него очень красивое название, которое передает особый вайб подросткового периода, — это словно личный дневник любви, а такие вещи невероятно важны в юности», — отметила актриса.