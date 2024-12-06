52-летняя София Вергара показала архивное фото в крошечном бикини: «Богиня»

Актриса София Вергара опубликовала архивное фото в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
52-летняя Вергара показала, как выглядела несколько лет назад в крошечном бикини.
«Богиня», «Роскошная девушка», «Потрясающая», «Выглядите шикарно», — написали подписчики в комментариях в соцсетях.
В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях со своим школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын. Влюбленные назвали мальчика Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. В июле 2023 года они расстались после семи лет брака.
«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.
Ранее 52-летняя актриса поделилась снимком в бикини.
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