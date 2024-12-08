Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Враг у ворот» — военная ретро-драма, рассказывающая о противостоянии храброго следака и безжалостных диверсантов. События разворачиваются в 1941 году, на фоне агрессивного наступления немецких войск на Москву. Захара Мятова (Александр Новин), капитана МУРа, попавшего в тюрьму по ложному обвинению, освобождают. Только он, со своей хваткой и опытом, может поймать и обезвредить промышляющих в столице опасных бандитов и их фанатичного лидера Павла Турсунова (Филипп Янковский), мечтающего расправиться с самим Сталиным.