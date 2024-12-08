Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Прометей»
В 1998 году самолет, летевший из Барнаула в Москву, бесследно исчез с радаров. В наши дни один из пассажиров этого рейса позвонил с уже несуществующего таксофона во Внуково и сообщил, что благополучно приземлился. В расследование загадочного происшествия погружается въедливая журналистка Анна Полетаева (Любовь Аксенова) под покровительством бывшего сотрудника спецслужб Шапошникова (Филипп Янковский).
В «Прометее» создается вселенная, соединяющая в себе «Секретные материалы» и немецкую «Тьму»: в наличии паранормальные явления, закрученные временные парадоксы и харизматичные актеры (в касте — еще и Дмитрий Чеботарев). Режиссером и одним из сценаристов мистического детектива выступает Максим Свешников, поставивший «Плейлист волонтера» и первый сезон «Контейнера».
«Черные голуби»
Кира Найтли отходит от привычного романтического образа и играет в детективном триллере «Черные голуби» опытную шпионку, которая и каблуком по колену может дать, и государственную тайну выведать. В течение десяти лет Хелен Уэбб следила за собственным мужем и по совместительству влиятельным британским политиком, передавая важную информацию секретной организации. Однажды ее миссия оказалась под угрозой, и на помощь пришел добрый друг и профессиональный убийца в исполнении Бена Уишоу.
В сериале соседствуют кровавые перестрелки и уютный рождественский снежок, неожиданно обильная ирония и трепетные отношения между двумя шпионами и киллерами. Дополняет блестящий актерский состав Сара Ланкашир из «Джулии» в роли хладнокровного босса агентурной сети.
«Враг у ворот»
«Враг у ворот» — военная ретро-драма, рассказывающая о противостоянии храброго следака и безжалостных диверсантов. События разворачиваются в 1941 году, на фоне агрессивного наступления немецких войск на Москву. Захара Мятова (Александр Новин), капитана МУРа, попавшего в тюрьму по ложному обвинению, освобождают. Только он, со своей хваткой и опытом, может поймать и обезвредить промышляющих в столице опасных бандитов и их фанатичного лидера Павла Турсунова (Филипп Янковский), мечтающего расправиться с самим Сталиным.
Постановщиком атмосферного детектива, уже целиком доступного для онлайн-просмотра, стал Никита Грамматиков, наследник известной режиссерской династии. Его дед, Владимир Грамматиков, тоже недавно выпустил картину о 1940-х, только послевоенных: «Смотри на меня!».
«Звездные войны: Опорная команда»
Джуд Лоу и дети — так кратко можно описать фантастический сериал «Звездные войны: Опорная команда», еще один проект из вселенной «Звездных войн». По сюжету, несколько подростков случайно активируют заржавевший космический корабль и оказываются в далеком космосе. В дивном неизведанном мире их ждет много опасностей и приключений в компании незнакомца, обладающего Силой — его-то и играет Лоу.
Первые критики обнаружили в восьмисерийной ленте старый добрый вайб приключенческих фильмов Спилберга и Земекиса из 1980-х. Среди создателей сериала — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу») и актриса Брайс Даллас Ховард.