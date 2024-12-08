«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Эльфабу с детства дразнили из-за ее зеленой кожи — такой уж она родилась, обреченная быть позором для семьи и вечным изгоем. Несмотря ни на что, девушка выросла сильной и смелой. Благодаря своим неординарным способностям Эльфаба поступила на магический факультет, где познакомилась с избалованной богачкой Глиндой (Ариана Гранде). Юная ведьма надеется, что встреча с волшебником страны Оз изменит ее жизнь, поскольку ему-то уж точно удастся превратить ее кожу в «нормальную».
«Злая: Сказка о ведьме Запада» — экранная адаптация суперуспешного бродвейского мюзикла, поставленного по роману Грегори Магвайра, переосмысляющего классическую историю «Волшебника страны Оз». Снятая с большим размахом, насыщенная радужными красками и акцентными полутонами, эта пышная музыкальная сказка легко завлекает в свой мир дивной красоты. Который, впрочем, отнюдь не сахарный — через волшебную историю, переплетая комедию и драму, авторы говорят со зрителем на вечно актуальные темы инаковости и поиска идентичности, нетерпимости и травли.
«Моана 2»
Спустя три года после того, как Моана и Мауи вернули сердце богини Те Фити, люди на острове Мотунуи живут мирно и счастливо, а их спасительница бороздит просторы океана в поисках новых племен. Но возвращение к семье — вождю Туи, матери Сине и маленькой сестренке Симеи — не продлится долго: Моану ждет новый вызов. На этот раз бесстрашной девушке и ее спутникам предстоит отправиться на поиски затонувшего острова Мотуфету, освободить из плена Мауи и противостоять богу бурь Нало.
Вышедшая в 2016-м «Моана» стала одной из самых успешных диснеевских анимационных лент 2010-х. Переливающийся всеми оттенками океанской лазури и тропической природы, сочетающий бурные морские приключения с богатым фольклором и обилием гэгов, с отличными героями в центре повествования, мультфильм завоевал сердце зрителей, ждавших сиквел на протяжении восьми лет.
«Моана 2» не менее эффектна в плане визуала — Океания не растеряла своих красок и по-прежнему манит окунуться в сияющую морскую синеву вместе с главной героиней. Обидно, что драматургически картина вышла гораздо слабее, а в саундтреке не найти ни одной песни, которая привяжется к языку так же, как «Что меня ждет» и «Спасибо».
«Наш маленький секрет»
Эйвери и Логан не общались десять лет — с того самого дня, как она отказалась выйти за него замуж на глазах у всех гостей вечеринки. Грядет рождественский ужин, и Эйвери собирается провести его в кругу семьи своего жениха. Этим же вечером его сестра знакомит Эйвери со своим новым парнем, которым оказывается… Логан. Бывшие возлюбленные пытаются держать свое прошлое в тайне, но это не так-то просто.
Очередной повод порадоваться за Линдси Лохан, которая прекрасно выглядит и продолжает сниматься — пускай и в таких непритязательных открыточных ромкомах, как «Наш маленький секрет», которые стриминги ежегодно штампуют под Рождество. Это милое, легкое кино на вечер с умиротворяющим вайбом способно вдохнуть в нас немножко праздничного настроения, вызвать улыбку глуповатыми жанровыми клише и одарить неизбежным сказочным хэппи-эндом.
«Завороженные»
Принцесса Эллиан живет в волшебном королевстве Лумбрия, где правят мудрые король и королева. По крайней мере, так думают все жители. На самом деле государственными заботами приходится заниматься самой Эллиан. Злые силы превратили ее родителей в огромных, хотя и милых монстров. Чтобы снять проклятие, Эллиан и ее заколдованной семейке предстоит долгое путешествие.
Для тех, кто соскучился по классическим мультфильмам Disney о принцессах, «Завороженные» могут стать приятной отдушиной. Несмотря на не слишком оригинальную историю и персонажей, это качественно сделанная анимация с увлекательным повествованием и необходимым драматизмом, с похвальной попыткой поговорить с юными зрителями о том, что в любой семье неизбежны ссоры и конфликты, выход из которых нужно искать всем вместе. Для взрослых же эта история станет очередным напоминанием о том, насколько уязвимы и восприимчивы их дети — особенно те, которым пришлось рано повзрослеть.
«Дорогой Санта»
В канун Рождества юный Лиам пишет Санта-Клаусу письмо, но случайно ошибается в имени адресата. Вместо Северного полюса послание отправляется прямиком в подземный мир — к самому Сатане. Растроганный таким жестом, князь тьмы решает явиться Лиаму и исполнить желания мальчика — в обмен на его душу, само собой. А заодно навестить мир людей, чтобы посеять немного хаоса.
«Дорогого Санту» поставил Бобби Фаррелли, тот самый, что в тандеме со своим братом когда-то снял культовые комедии «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн». В отличие от Питера Фаррелли, отметившегося впоследствии оскароносной «Зеленой книгой», в фильмографии Бобби за это время заметных режиссерских работ не прибавилось. Вряд ли и эта забавная, но довольно проходная рождественская комедия кому-нибудь запомнится. Разве что своим неоднозначным финалом. Фанаты Джека Блэка порадуются новой роли актера, из которого получился харизматичный Сатана для самых маленьких; кроме того, здесь есть камео рэпера Post Malone, что тоже может стать для кого-то аргументом для просмотра.