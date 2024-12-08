«Дорогого Санту» поставил Бобби Фаррелли, тот самый, что в тандеме со своим братом когда-то снял культовые комедии «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн». В отличие от Питера Фаррелли, отметившегося впоследствии оскароносной «Зеленой книгой», в фильмографии Бобби за это время заметных режиссерских работ не прибавилось. Вряд ли и эта забавная, но довольно проходная рождественская комедия кому-нибудь запомнится. Разве что своим неоднозначным финалом. Фанаты Джека Блэка порадуются новой роли актера, из которого получился харизматичный Сатана для самых маленьких; кроме того, здесь есть камео рэпера Post Malone, что тоже может стать для кого-то аргументом для просмотра.