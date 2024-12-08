Героиня Фрейндлих еще служит в театре, но уже не на сцене, а билетером. Однако артистка не может быть бывшей, и это проявляется в том, как она подает себя, даже в деталях одежды — очки-стрекоза, модно завязанный бирюзовый платок на голове. Зрительницы писали потом, что непременно захотели купить такую же красную шляпку, как у Алисы Бруновны в «Старомодной комедии».