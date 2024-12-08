Для многих поклонников Алиса Бруновна — прежде всего театральная актриса. Ролей в кино у нее значительно меньше, и среди наиболее популярных образов — Анна Австрийская и Людмила Прокофьевна. Вспомним другие запоминающиеся перевоплощения Алисы Фрейндлих.
1. «Семейное счастье», Анна Капитонова
Киноальманах, в основу которого легли рассказы Антона Чехова, вышел на экраны летом 1970 года. Действие новеллы «От нечего делать» происходит на даче, где скучающая барыня в исполнении Алисы Фрейндлих пытается развлечь себя любым возможным способом. Например, она заводит роман с молодым репетитором своих детей, которого сыграл Николай Бурляев.
Характер бездельничающей кокетки в «Семейном счастье» Фрейндлих мастерски передает мимикой, движениями и взглядом. Завершают образ наряды с пышными рюшами и очаровательная шляпка. Особенно актрисе удалась сцена с поцелуем, когда ее героиню с любовником застает вдруг муж (Вячеслав Тихонов). Взгляд барыньки, полный разочарования, когда ее супруг и объект симпатии вдруг уходят вместе на прогулку, и ей снова больше нечем заняться, ставит выразительную точку в повествовании.
2. «Агония», фрейлина Анна Вырубова
Историческая драма Элема Климова 10 лет пылилась на полках. В советский прокат картина об агонии Российской империи вышла только в середине 80-х, тогда же, когда и легендарная лента режиссера «Иди и смотри». В центре сюжета этого произведения — Григорий Распутин (Алексей Петренко), которого в близкий круг царя вводит фрейлина Анна Вырубова в исполнении Фрейндлих.
В «Агонии» Алиса Бруновна — расчетливая интриганка с безупречной прической и целеустремленной походкой. Ее стальной взгляд пронзает настолько, что сомнений не остается — эта женщина способна манипулировать любым. На роль Вырубовой пробовались многие, включая Наталью Гундареву и Элеонору Шашкову, но самой убедительной Климову показалась именно Фрейндлих.
3. «Старомодная комедия», Лидия Васильевна
История знакомства главврача санатория и бывшей драматической актрисы — это бенефис актерского дуэта Алисы Фрейндлих и Игоря Владимирова. Главные герои — немолодые люди под 60, хотя на момент съемок артистке было 44 года. С подачи Алисы Бруновны героиня предстает резкой и эксцентричной особой, но в процессе повествования зрители видят другую Лидию — трогательную, деликатную, без злобы на мужа, который ее предал, и на судьбу, забравшую единственного сына.
Героиня Фрейндлих еще служит в театре, но уже не на сцене, а билетером. Однако артистка не может быть бывшей, и это проявляется в том, как она подает себя, даже в деталях одежды — очки-стрекоза, модно завязанный бирюзовый платок на голове. Зрительницы писали потом, что непременно захотели купить такую же красную шляпку, как у Алисы Бруновны в «Старомодной комедии».
4. «Сталкер», жена сталкера
Культовая картина Андрея Тарковского, снятая по мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине», увидела свет весной 1980 года. Алиса Бруновна создала один из самых драматичных и пронзительных образов: она сыграла жену сталкера — женщину, которая верит в судьбу и выбирает горькое счастье.
Для того, чтобы передать внутреннее состояние героини, уставшей от тревог и лишений, решили, что на лице актрисы не будет макияжа, а одежда и прическа будут без изысков. Остальное сделала сама артистка, да так, что невозможно смотреть на страдания ее персонажа без слез. Финальный монолог Фрейндлих в «Сталкере», как известно, вошел в историю кинематографа.
5. «Большой», Галина Белецкая
Драма Валерия Тодоровского о молодой девушке из провинциального города, которая приезжает в Москву, чтобы стать балериной, вышла на большие экраны в 2016 году. Путь Юли на сцену Большого театра начинается с балетной школы, где ее под свое крыло берет своенравная наставница Галина Михайловна Белецкая, которую сыграла Алисы Фрейндлих.
По просьбе Тодоровского Алиса Бруновна регулярно посещала репетиции в Вагановском училище, чтобы лучше понять учебный процесс. А костюмы для Белецкой придумала и создала известный дизайнер Алена Ахмадулина. Кстати, в 1965 году в мелодраме «Повесть о молодоженах» Фрейндлих сама изобразила балерину. Артистка рассказывала, что с юности мечтала танцевать, но карьера в этой области не сложилась.
6. «Последний пылкий влюбленный», Эллейн, Бобби, Дженет
Телеверсия спектакля Георгия Товстоногова «Этот пылкий влюбленный» о респектабельном американце Барни Кэшмене (Владислав Стржельчик), который вдруг осознает, что за всю жизнь не совершил ни одного безрассудного поступка — даже жене не изменял! Чтобы покончить с этим недоразумением, персонаж отправляется на поиски приключений, встречая на своем пути разных женщин. И всех их сыграла Алиса Фрейндлих.
Ее Эллейн Наваццо — смелая и уверенная в себе героиня, носит мини-юбку, стильную кепку, густо подводит глаза, любит выпить и курит без перерыва. Бобби Митчел — сумасшедшая дама с перьями в волосах, безумной прической и в ярко-желтой рубашке. Закомплексованную и склонную к депрессии подругу семьи главного героя зовут Дженет Фишер. Одним словом, по образам Алисы Бруновны в картине 1989 года «Последний пылкий влюбленный» можно изучать моду 80-х.
7. «Анна и командор», Анна Ивановна
Картина 1975 года, в которой герои Алисы Фрейндлих и Василия Ланового изображают пылких супругов (со страстными поцелуями и постельными сценами), повествует о жизни известного ученого, погибшего во время испытаний. Историю рассказывает его вдова Анна Ивановна, которая после смерти мужа живет в затворничестве. В жизни генерала и директора института, занимающегося важнейшими военными разработками обаятельная и умная Анна, появилась словно из сказки — в серебристых туфельках. Их любовь тоже была сказкой, но она закончилась трагедией.
Алиса Фрейндлих воплотила на экране женщину, чья жизнь разрушена, а муж и дочь ушли безвозвратно. Актриса предстала одновременно и как верная подруга, и как заботливая мама, и как серьезный научный сотрудник. Эти грани одной личности сложились в цельный портрет, хотя сама Фрейндлих признавалась, что роль не была ей близка. Тем не менее поклонники актрисы оценили ее образ, особенно отметив наряды героини «Анны и командора» и ее лучистые, полные любви, глаза.