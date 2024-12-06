Талызина о замене Ахеджаковой в комедии Рязанова: «Категорически против!»

Поводом для этого стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы. По мнению Бородина, россиянам, особенно близким бойцов СВО, будет неприятно смотреть на актрису в фильме.