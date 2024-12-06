Внешний вид Николь Кидман на вручении премии раскритиковали в сети

Пользователи сети не оценили внешний вид Кидман, о чем написали в комментариях под материалом. «Слишком много косметики», «Николь копирует Аврил Лавин», «Николь переборщила с филлерами», «Тяжелый макияж очень старит. Образ, к которому она стремилась, определенно не один из ее лучших», «С таким тяжелым макияжем она превращается в Аврил Лавин, что не есть хорошо», — возмутились они.