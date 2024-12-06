В Роскомнадзоре назвали причину блокировки популярных сайтов с аниме

О блокировке сайтов для просмотра аниме стало известно накануне вечером. Доступ к порталам был ограничен по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Под меру попали jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site.