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Собаке из России отказали в номинации на собачий «Оскар»

Такое решение организаторы связали с текущей политической обстановкой в мире

Бассет-хаунду по кличке Ириска из России отказали в номинации на собачий «Оскар» — Fido Award, передает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что собака участвовала в съемках фильма «Операция "Холодно"», исполнив роль полицейского пса. Узнав о проведении специального конкурса, который называют собачьим «Оскаром», хозяйка Ириски решила подать заявку на участие со своим питомцем.

Заявка россиянки была оперативно одобрена, однако спустя некоторое время женщине пришел отказ. Как отмечают авторы канала, такое решение организаторы связали с текущей политической обстановкой в мире.