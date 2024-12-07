О чем фильм «Мария»
Великая оперная дива и звезда светской хроники 60-х Мария Каллас уже много лет как потеряла голос и любимого человека. Она живет в огромной роскошной квартире в центре Парижа, интерьерами напоминающей дворец, в компании двух обожающих ее пудельков, преданного камердинера Ферруччо и доброй кухарки Бруно.
Свою тоску по утраченному прошлому несчастная женщина утоляет лошадиными дозами мандракса — сильного седативного препарата, ныне запрещенного. Ферруччо старается прятать таблетки от Каллас, но его усилия тщетны. Очевидно, под их воздействием Мария переживает приступы сильных галлюцинаций, в которых к ней является кинодокументалист по имени Мандракс в сопровождении безмолвного оператора, условно снимающего условное интервью. И великая певица пускается в галлюцинаторные воспоминания по волнам своей памяти.
Зачем смотреть
Теплая ранняя осень идеального Парижа 70-х прошлого века, великолепная архитектура, дизайн интерьеров, нарядов и, конечно, музыкальные вставки, иногда оригинально театрализованные, разворачивающиеся прямо на улицах, — уже это способно подействовать на зрителя самым благотворным образом. Не как снотворное, а скорее как рюмка дорогого французского коньяка в дизайнерском ресторане без окон — чтобы не видеть окружающей реальности.
Может быть, именно это — необходимое иногда бегство от ужасной погоды за окном в мир теплых грез — объединяет главную героиню со зрителем. А темный зал кинотеатра — идеальное место для такого погружения, где ничто не отвлечет от прекрасно снятых кадров и даст возможность послушать великую музыку в отличном качестве. Наверное, главное достоинство «Марии» Пабло Ларраина — работа художника и декораторов, придумавших всю эту красоту, и операторской группы, грамотно ее снявшей.
Почему можно не смотреть
Голливудская суперзвезда в роли оперной суперзвезды — прием скорее маркетинговый, чем художественный. Если только актрисе не удается создать глубокий образ героини, который позволит зрителю забыть о том, кто ее играет. Анджелина Джоли действительно чем-то похожа на Марию Каллас в крупных планах, она работает очень профессионально, но к исторической оперной диве все это имеет лишь условное отношение.
Драматургия картины напоминает стандартный телевизионный докфильм — на интервью нанизывают подсъем блужданий персонажа по городу, хронику, а если есть бюджет — какую-нибудь реконструкцию или, как здесь, театрализацию. И, конечно, рассказы и рассуждения героя о себе великом. Хорошо, если эти рассказы и рассуждения интересны. Наверное, сними кто-нибудь такой фильм с реальной Каллас — так бы и было.
В данном же случае единственная мысль, которую можно вынести из картины, довольно банальна — можно рыдать и во дворце, но это лучше, чем в хрущевке. А также — очень грустно рыдать об ушедшем успехе, но это лучше, чем о так никогда и не пришедшем.