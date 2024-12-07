В данном же случае единственная мысль, которую можно вынести из картины, довольно банальна — можно рыдать и во дворце, но это лучше, чем в хрущевке. А также — очень грустно рыдать об ушедшем успехе, но это лучше, чем о так никогда и не пришедшем.