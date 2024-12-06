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Эмбер Херд снова станет матерью после скандального развода с Джонни Деппом

Актриса сейчас находится на ранних сроках
Эмбер Херд
Эмбер ХердИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Эмбер Херд станет матерью во второй раз. Об этом сообщает People.

Как отмечает инсайдер, актриса сейчас находится на ранних сроках беременности. Имя отца ребенка не разглашается. Однако она счастлива, и уже поделилась новостью со своей трехлетней дочерью и близкими друзьями.

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру 15 миллионов долларов в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до одного миллиона долларов. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

После скандального развода с актрисой Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».

Прошлой весной появилась информация, что Эмбер Херд покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отметила, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании, воспитывая дочь вдали от внимания американской прессы. Кроме этого, СМИ сообщили, что артистка не торопится возвращаться в киноиндустрию, но возможно сделает несколько исключений для интересных и оригинальных проектов.

Ранее Джонни Депп впервые после отмены снимется в голливудском фильме.