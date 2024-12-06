Эмбер Херд снова станет матерью после скандального развода с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Херд станет матерью во второй раз. Об этом сообщает People.
Как отмечает инсайдер, актриса сейчас находится на ранних сроках беременности. Имя отца ребенка не разглашается. Однако она счастлива, и уже поделилась новостью со своей трехлетней дочерью и близкими друзьями.
В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру 15 миллионов долларов в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до одного миллиона долларов. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».
После скандального развода с актрисой Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме «Великий», в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари».
Прошлой весной появилась информация, что Эмбер Херд покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отметила, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании, воспитывая дочь вдали от внимания американской прессы. Кроме этого, СМИ сообщили, что артистка не торопится возвращаться в киноиндустрию, но возможно сделает несколько исключений для интересных и оригинальных проектов.
Ранее Джонни Депп впервые после отмены снимется в голливудском фильме.