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Перезапуск культового ситкома «Клиника» запущен в работу

К своим ролям могут вернуться актеры оригинального сериала
Кадр из сериала «Клиника»
Кадр из сериала «Клиника»

Телеканал ABC официально начал работать над продолжением ситкома «Клиника». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Создатель оригинального шоу Билл Лоуренс примет участие в разработке перезапуска, но не выступит шоураннером. Также к своим ролям могут вернуться Зак Брафф (Джей Ди), Дональд Фэйсон (Терк), Сара Чок (Эллиотт) и Джон К. МакГинли (доктор Кокс).

По версии источника, в продолжении сериала сыграет и актриса Джуди Рейс (Карла), которая покинула медицинскую комедию перед финальным сезоном.

Производство, по данным Deadline, находится на ранней стадии разработки. Актерский каст еще официально не утвержден, но уже ведутся переговоры.

Режиссер Билл Лоуренс рассказывал в старых интервью, что новое шоу станет гибридом: в нем возвратятся полюбившиеся зрителю главные персонажи, но концепция будет обновлена. Он также раскрывал, что снявшиеся в оригинальном шоу актеры готовы к работе над перезапуском.

Ситком «Клиника» выходил с 2001 по 2010 год и продлился девять сезонов, став одним из самых популярных комедийных сериалов.