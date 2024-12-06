Перезапуск культового ситкома «Клиника» запущен в работу

Режиссер Билл Лоуренс рассказывал в старых интервью, что новое шоу станет гибридом: в нем возвратятся полюбившиеся зрителю главные персонажи, но концепция будет обновлена. Он также раскрывал, что снявшиеся в оригинальном шоу актеры готовы к работе над перезапуском.