Сериал на выходные: ироничная драма о прожигателе жизни с Цыгановым

Московский глянец находится в стадии умирания. Культовый журнал Idol пафосно закрывается: зарубежные правообладатели разорвали контракт. Боссы медиахолдинга договариваются выпустить новое издание и на пост главреда приглашают скандального писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов).
У Иноземцева — звезда во лбу, гигантские долги и флер лишнего человека. Его роман «Кома» вышел миллионными тиражами лет десять назад. С тех пор Иноземцев не написал ничего стоящего. Работа редактором становится для него шансом реабилитироваться в собственных глазах. И может быть, в глазах Маши Фроловой (Надежда Михалкова), которая ушла от него к крутому медиаменеджеру.
Половина редакции, узнав о назначении Иноземцева, демонстративно удалилась. Рекламодатели затихли. Новому редактору предстоит найти общий язык с оставшейся частью сотрудников и, всего-навсего, создать журнал с нуля.
К Цыганову, профессионально окропляющему все вокруг усталым цинизмом, на экране присоединяется сильный актерский состав. В касте значатся Игорь Верник, Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко, Александра Ребенок, Равшана Куркова, Александра Бортич.
В основе «Первого номера» лежит хорошее знание реалий: сценарий написал Сергей Минаев, автор нашумевшей книги «Духless. Повесть о ненастоящем человеке» и переделавший журнал Esquire в «Правила жизни». Поставил эту сочетающую сарказм с ностальгией производственную драму режиссер «13-ой клинической» Клим Козинский. Если вам не хватило аргументов, посмотрите, что сам Евгений Цыганов говорит о сериале в интервью Кино Mail.