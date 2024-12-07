Сериал на выходные: ироничная драма о прожигателе жизни с Цыгановым

У Иноземцева — звезда во лбу, гигантские долги и флер лишнего человека. Его роман «Кома» вышел миллионными тиражами лет десять назад. С тех пор Иноземцев не написал ничего стоящего. Работа редактором становится для него шансом реабилитироваться в собственных глазах. И может быть, в глазах Маши Фроловой (Надежда Михалкова), которая ушла от него к крутому медиаменеджеру.