Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы»

В сентябре 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом. 4 декабря появилось видео с недавнего спектакля Лии Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике актриса произносит: «Слава Украине!» — в ответ на благодарность одной из украинских поклонниц.