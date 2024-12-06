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Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы»

Shot: актрису Лию Ахеджакову предложили заменить на Боярскую в «Иронии судьбы»
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил убрать актрису Лию Ахеджакову из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Бородин заявил, что Ахеджакову можно заменить на актрису Елизавету Боярскую в фильме с помощью нейросети. Он также выразил мнение, что россиянам, а особенно близким участников СВО, будет «по меньшей мере неприятно» смотреть по ТВ на Ахеджакову, которая открыто поддержала ВСУ.

В феврале 2023 года похожую инициативу высказывала депутат Госдумы Ольга Занко. Она предлагала стереть актрису Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» и заменить на артистку Валентину Талызину помощью технологии «дипфейк».

В сентябре 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом. 4 декабря появилось видео с недавнего спектакля Лии Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике актриса произносит: «Слава Украине!» — в ответ на благодарность одной из украинских поклонниц.