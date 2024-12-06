Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер допустил участие Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Джонни Депп может вернуться к своей роли в новом фильме «Пираты Карибского моря»
Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах»
Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах»Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в новом фильме «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает издание Variety.

Как сообщает источник, продюсер франшизы Джерри Брукхаймер разрабатывает сразу две версии сценария, одна из которых подразумевает возвращение актера к своему персонажу. Дело в том, что Депп выбыл из списка звезд популярной киносерии во время скандального суда и развода с Эмбер Херд. Однако теперь репутация актера стремительно восстанавливается: он уже снялся в нескольких громких проектах.

Известно, что следующая часть франшизы «Пираты Карибского моря» должна выйти в прокат в 2025 году. Актерский состав пока неизвестен, как и подробности сюжета картины.