Продюсер допустил участие Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Как сообщает источник, продюсер франшизы Джерри Брукхаймер разрабатывает сразу две версии сценария, одна из которых подразумевает возвращение актера к своему персонажу. Дело в том, что Депп выбыл из списка звезд популярной киносерии во время скандального суда и развода с Эмбер Херд. Однако теперь репутация актера стремительно восстанавливается: он уже снялся в нескольких громких проектах.